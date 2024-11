Isak segna la vittoria mentre i letargici Gunners inciampano di nuovo

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-02 16:37:23 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La sfida per il titolo della Premier League dell’Arsenal ha subito un’altra battuta d’arresto dopo essere stata sconfitta in casa del Newcastle. Isono ora senza vittorie in tre partite di campionato e potrebbero restare otto punti dietro i campioni in carica del Manchester City se riuscissero a vincere a Bournemouth questo pomeriggio. Alexanderhato l’unico gol con un imponente colpo di testa nel primo tempo e i padroni di casa hanno resistito con relativa facilitàl’Arsenal ha mantenuto la maggior parte del possesso palla ma ha fatto poco, creando solo un tiro in porta. L’Arsenal è ormai da tre partite di Premier League senza vittorie Tempi di test per ipic.twitter.