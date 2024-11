Secoloditalia.it - I ‘Camposanti’, luoghi e simboli della nostra trama: l’immensa quadreria di una comunità

Cosa sono i camposanti? Sonodi storia. Nelle piccole, soprattutto. Nei paesi. Nei quartieri. Questo sono. È un loro vantaggio. Lì, trovi tutto e tutti. I tuoi e i tuoi dei tuoi. E i suoi, con i suoi dei suoi. Ritrovi tanti e tanto. Del tuo vivere. Del tuo crescere. Di chi hai incontrato. Di chi non hai mai visto, ma hai sentito dire. E raccontare. Il “dove” conosci anche chi non hai mai conosciuto: ne hai sentito le opere e i giorni. Di bene e di male. Ci sono legature e discordie. Segreti e disvelamenti. C’è tanto di vero, tanto di falso. I Camposanti tra cultura e memoria storica I ritratti, i sepolcri, le lapidi, le iscrizioni, le dediche, i versetti parlano. Rievocano. Pezzi di vite. Enarrazione collettiva. Sono gallerie. Musei. Archivi storici. Anche atelier: i vestiti, le cravatte; oh, soprattutto quei cappelli di donne e uomini. E gli occhiali.