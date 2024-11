Liberoquotidiano.it - "Ero entrato felice, poi un coltello dietro la schiena": Alan Friedman perde il controllo a Domenica In

"Non c'è stata nessuna vera lite lì"., oggi aIn, risponde così alle domande sulla presunta lite con Luca Barbareschi nell'avventura a Ballando con le stelle. "Sonoin questa trasmissione molto. Dopo 3-4 puntate, Ballando con le stelle è diventato Hunger Games.le quinte, ti trovi con unla", dice scherzando, eliminato dopo la sesta puntata del programma. Ma la lite con Barbareschi c'è stata o no? "Preferisco dire che rispetto l'educazione e non tollero la maleducazione", dice il giornalista prima di aggiungere. "Non c'è stata nessuna vera lite lì, c'è un'industria di internet che ruota attorno a piccole notiziole che vengono sparse. E' Roma, è il mondo dello spettacolo".