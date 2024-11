Liberoquotidiano.it - Elezioni Usa, Trump e Harris: tra 2 giorni la sfida

Washington, 1 nov. (Adnkronos) - Conto alla rovescia per leUsa 2024. Tra dueil voto deciderà il vincitore tra Kamalae Donald. La corsa presidenziale è di fatto iniziata la sera del 27 giugno ad Atlanta, dopo il disastroso dibattito televisivo tra il tycoon e Joe Biden sulla Cnn, con il presidente apparso fragile e confuso. In seguito, il 21 luglio Biden ha annunciato il suo ritiro in una lettera pubblicata sui social in cui ha definito la decisione "necessaria per il bene del Paese". Prima di Biden, l'ultimo presidente in carica a decidere di non cercare la rielezione era stato Lyndon B. Johnson nel 1968, pressato dalla forte opposizione interna al partito e una crescente impopolarità dovuta alla guerra del Vietnam.