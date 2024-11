Sport.quotidiano.net - Carrarese Match bloccato, un altro pareggio. Azzurri al sesto risultato utile consecutivo

0 JUVE STABIa 0(3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon (59’ Cicconi), Giovane (77’ Panico), Capezzi, Schiavi (69’ Zuelli), Belloni; Cherubini (46’ Finotto), Cerri (46’ Shpendi). A disp. Mazzini, Guarino, Oliana, Motolese, Bouah, Palmieri, Capello. All. Calabro. JUVE STABIA (3-5-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich (82’ Folino); Floriani Mussolini, Buglio (59’ Mosti), Leone (73’ Zuccon), Pierobon, Fortini (59’ Rocchetti); Maistro (73’ Candellone), Adorante. A disp. Matosevic, Meli, Baldi, Gerbo, Piovanello, Andreoni, Artistico. All. Pagliuca. Arbitro: Bonacina di Bergamo; assistenti Peretti di Verona e Pedone di Reggio Calabria; quarto ufficiale Caruso di Viterbo; Var Minelli di Varese; Avar Meraviglia di Pistoia. Note: spettatori 3821 per un incasso di 46.860 euro; ammoniti Buglio, Cerri, Coppolaro, Zuelli; recupero 1’ e 4’.