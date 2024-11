Ilgiorno.it - Brienno, terribile incidente sulla Regina Nuova: l’auto si spezza nello schianto, muore a 21 anni

(Como) – Un ragazzo di 21è morto sul colpo in unavvenuto questa notte a, in provincia di Como,via. L’è avvenuto mezz’ora dopo la mezzanotte di sabato 2 novembre, nel tratto all’altezza del torrente Bascio subito dopo la galleria, dove il giovane che era alla guida delha perso il controllo. Il veicolo, sul quale viaggiava anche un amico, che ora è in condizioni gravissime,si è completamenteto. Il conducente è morto sul colpo, il passeggero, anche lui 21, è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per consentire al 118 di intervenire all’interno dell’abitacolo e per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada, assieme ai carabinieri che hanno svolto i rilievi.