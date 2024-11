Thesocialpost.it - Bolivia, ribelli di Morales tengono in ostaggio oltre 200 soldati

200dell’esercitono sono stati presi inda gruppi di sostenitori dell’ex presidente Evo, a seguito di un attacco a tre caserme nella regione del Chapare, nel dipartimento di Cochabamba. L’annuncio è arrivato dal ministero degli Affari Esterino, che ha riferito di un’operazione condotta da gruppi irregolari nel contesto delle proteste antigovernative che si protraggono ormai da venti giorni. Gli assalitori hanno anche sequestrato armi da guerra e munizioni, aumentando ulteriormente le tensioni nel paese. In risposta, il governono ha deciso di inviare l’esercito nella zona per supportare la polizia nelle operazioni di sgombero delle strade, bloccate dai manifestanti pro-. La figura dell’ex presidente, nel mirino di un’inchiesta per un caso di stupro, rimane centrale nella crisi attuale.