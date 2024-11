Justcalcio.com - Atlanta forza Gara 3 contro l’Inter Miami con la vittoria al 94?

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Lionel Messi ha vissuto un’uscita da dimenticare mentreha subito una drammatica sconfitta per 2-1 in casa dell’United, mandando il pareggio dei playoff della Coppa MLS alla terza partita decisiva. Dopo aver registrato unaper 2-1 in casa in1, i vincitori del Supporters’ Shield hanno avuto la possibilità di assicurarsi un posto nelle semifinali della Eastern Conference sabato. Tuttavia, sono stati puniti per una prestazione poco brillante al Mercedez-Benz Stadium, registrando solo due tiri in porta durante la partita. Gli Herons sono passati in vantaggio al 40? quando David Martinez ha segnato un bizzarro primo gol, mandando il suo tiro a porta vuota dopo una scivolata del portiere dell’Brad Guzan.