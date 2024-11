Lortica.it - Arezzo 1 – Ascoli 1: le pagelle di Cesare Fracassi

Trombini 6,5: sventa un gol respingendo con i pugni una cannonata di Silipo. Nulla può sul gol di Corazza, lasciato solo. Montini 5,5: rientra dopo tanto tempo, deve ritrovare condizione e ritmo di gioco. Del Fabro 6: poche sbavature, per fortuna! Chiosa 6: suo il primo tiro, al 44° minuto. Coccia 5,5: poco incisivo nelle avanzate e poco determinato nei duelli difensivi. Renzi 6: mediano o esterno sembra non avere un ruolo ben definito. Santoro 6: buon piede, ma soffre l’eccessiva lentezza e la fisicità avversaria. Mawuli 5,5: utilizzato come mezzala, mediano avanzato, seconda punta sprecato! Deve stare davanti alla difesa a fare da filtro. Guccione 6: ormai lo conoscono e arretra di più, ma resta l’unico con piedi davvero buoni.