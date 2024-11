Zonawrestling.net - WWE: Voci interne sui motivi dietro le recenti partenze dalla compagnia

I fan della WWE sono rimasti sorpresi nell’apprendere che Baron Corbin, Tegan Nox e Indi Hartwell stanno lasciando la. I tre atleti hanno già confermato la loro uscita sui social. Ora abbiamo ulteriori informazioni su ciò che è accaduto in ciascuna situazione. Secondo un aggiornamento di Sean Ross Sapp su “Fightful Select”, è stato riportato che il contratto di Baron Corbin non verrà esteso e probabilmente durerà fino alla fine dell’anno. Diversi promotori indipendenti hanno già chiesto informazioni sulla sua disponibilità, sperando che continui a lottare. Ledi Baron Corbin, Tegan Nox e Indi Hartwell: Tutti i dettagli Baron Corbin, che aveva sentimenti contrastanti riguardo al team con Apollo Crews, è apparso principalmente nel backstage e ha partecipato a dark match negli ultimi mesi, incluso uno a una recente ripresa per Netflix il 27 ottobre.