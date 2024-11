Gaeta.it - Verissimo: ospiti e anticipazioni delle puntate del weekend su Canale 5

Facebook WhatsApp Twitter Il programma di interviste “”, condotto da Silvia Toffanin, torna a far compagnia agli spettatori di5 con due appuntamenti imperdibili nel. Il format, che ha conquistato il pomeriggio della rete grazie a interviste coinvolgenti ecelebri, si prepara per ledi sabato 2 e domenica 3 novembre 2024. Di seguito tutte lee i nomi degliattesi.di sabato 2 novembre 2024 Iniziamo con la puntata di sabato 2 novembre, in onda dalle ore 16:30. La prima ospite di spicco sarà Arisa, che presenta il suo nuovo singolo “Canta ancora”, colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa“. L’artista si esibirà sul palco accompagnata dal giovane protagonista del film, Samuele Carrino, che condividerà con il pubblico la sua esperienza nel mondo del cinema.