Usa 2024 Cardi B sul palco con Kamala Harris | Le donne devono lavorare dieci volte più degli uomini

B è intervenuta a un comizio con la vicepresidenteStati Unitinel sobborgo di Milwaukee di West Allis. La rapper americana ha offerto il suo sostegno alla candidata democratica: “Proprio come, anch’io sono stata una sfavorita”, ha detto la pluripremiata artista ai sostenitori presenti al comizio. “Sono stato sottovalutata. Il mio successo sminuito e screditato. Lasciate che vi dica qualcosa. Lasciate che vi dica una cosa. Ledi più, ottenere risultatimigliorie ancora la gente si chiede come abbiamo fatto ad arrivare in cima”, ha aggiunto.B esi sono salutate con un abbraccio prima che la rapper lasciasse il