MotoGp Valencia cancellato, Motomondiale cerca piano B

(.com - sabato 2 novembre 2024) (Adnkronos) – Il Gp di, ultimo appuntamento del2024, è stato annullato. Il Gp era in calendario il 17 novembre nella città sconvolta dalle alluvioni che hanno provocato oltre 200 morti. La Dorna, che organizza il, ha ufficializzato l’annullamento. Ora, bisogna trovare una sede alternativa per l’ultima gara dell’anno, probabilmente decisiva per il titolo. Secondo Autosport, è stata presa in considerazione e scartata l’ipotesi di far slittare il Gp dial 24 novembre. La data della gara rimane invariata ma cambia la sede: in lizza i circuiti spagnoli di Barcellona e Jerez oltre a quello portoghese di Portimao. Si valuta anche la soluzione in Qatar. “In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, laè al fianco della comunità di