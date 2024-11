Feedpress.me - L'apocalisse di Valencia, i morti sono 211. Salvata una donna intrappolata da 3 giorni nella sua auto

"La regione dirichiede più militari, macchine, finanziamenti", per far fronte alla "seconda peggiore inondazione del secolo registrata in Europa", per questo "il governo invierà oggi stesso 5 mila soldati dell'esercito che si uniscono ai 3mila già dispiegati, e altri 5mila tra Guardia Civil e forze di polizia". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale