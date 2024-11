Ilfattoquotidiano.it - La Russia sfonda nel Donetsk: conquistati 150 chilometri quadrati in 7 giorni. Il capo dell’esercito ucraino: “Offensiva tra le più potenti”

È un’avanzata che pare non avere sosta quellarusso nel. Da settimane, ormai, le truppe del Cremlino sembrano aver deciso di affondare il colpo nel Donbass e capitalizzare il più possibile una situazione politica internazionale favorevole, con l’attenzione degli Stati rivolta in parte al conflitto mediorientale e le imminenti elezioni americane che costringono, anche per l’incertezza del risultato, il principale avversario a livello globale, gli Stati Uniti, in una fase di stallo anche rispetto al sostegno a Kiev. Che la spinta dei militari di Mosca sia senza precedenti lo ammette anche il comandante indelle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, che come riporta il Kyiv Independent ha definito quella in corso una delle “più” offensive russe dall’inizio dell’invasione.