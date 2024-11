Ilrestodelcarlino.it - La cocaina rosa arrivata a Bologna: cos’è e quanto costa

, 2 novembre 2024 – Chetamina, exstasy,e colorante(spesso anche profumato alla fragola): èla temibilissima, ossia il mix di sostanza stupefacenti che viene venduto a prezzi folli, fino a 400 euro al grammo. E’ il mix che ha stroncato la vita a Liam Payne, l’ex stella degli One Direction morto alcuni giorni fa a Buenos Aires. Sebbene non esista una ‘ricetta’ unica, lao Tusi è venduta in tutto il mondo e richiestissima dai ragazzini. Di solito, però, i componenti base del nuovo mix sono MDMA, Ketamina, Benzodiazepine, Catinoni, Anfetamine, Oppiodi, LSD, Mescalina. Quella sequestrata in queste ore a, invece, è composta da Chetamina (componente principale), exstasy e. Comunque sia, questo ingresso preoccupa e non poco le forze dell’ordine.