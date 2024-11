Oasport.it - Khachanov-Humbert oggi, semifinale ATP Parigi-Bercy 2024: orario, programma, tv, streaming

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Dal 2011 un francese non arriva in finale al Masters 1000 di. Allora era Jo-Wilfried Tsonga, ora è Ugoche ci proverà. E lo farò contro Karen, il russo che nel 2018 sconfisse a sorpresa Novak Djokovic per portarsi a casa il titolo più importante della sua carriera. Per i due un solo precedente, e che precedente: i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo, nel 2021. Con difficoltà riuscì a prevalere, che dopo quel successo in tre set s’involo verso la finale, poi persa nettamente contro Alexander Zverev.