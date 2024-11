Gp del Brasile di F1, Piastri parte in pole position. Leclerc terzo in seconda fila

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Interlagos – La McLaren di Oscarpartirà dallanella gara Sprint di domani per il Gp deldi F1. Il pilota australiano ha chiuso con il tempo di 1.08.899 davanti al compagno di scuderia Lando Norris che aveva dominato la Q1 e la Q2. Terza la Ferrari di Charlesseguita dalla Red Bull di Max Verstappen e dalla rossa di Carlos Sainz. Sesto tempo per George Russell seguito da Pierre Gasly, Lawson, Albon e Bearman. (Adnkronos) Le dichiarazioni – Fonte SkySport Charles– “Sono contento, abbiamo tratto il massimo risultato per oggi. Non c’era margine di miglioramento, la McLaren è davvero molto veloce e noi siamo un po’ più indietro”. Carlos Sainz – “Penso che ci saranno tante incognite nella Sprint, sarà divertente e cercherò di fare una buona gara. Poi ci saranno le qualifiche e proverò a migliorare questa posizione”.