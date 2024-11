Ilfattoquotidiano.it - Dossieraggio, contrastare la curiosità dei bancari indiscreti è una sfida impossibile

Quando si parla di cybersecurity, la suscettibilità del fattore umano a comportarsi in modo improprio rappresenta la principale minaccia anche in un contesto altamente tecnologico. Ma perché, mi chiedo in Io so e ho le prove – 10 anni dopo (Chiarelettere), in un’era in cui la tecnologia avanza a passi da gigante è ancora così facile per l’essere umano sfuggire al controllo? La scorsa settimana abbiamo scoperto che ognuno dei circa 260mila dipendenti, dall’amministratore delegato al più recente degli assunti, può accedere liberamente alle anagrafiche senza restrizioni. Sono come un Grande Fratello invisibile e onnipresente, in grado di esplorare le nostre vite con un semplice clic.