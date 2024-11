Sport.quotidiano.net - Consar, il bicchiere è mezzo pieno: "Porto Viro ci ha messo sotto in battuta"

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Perdere e restare in vetta. È successo l’altra sera allaRavenna. I giallorossi hanno perso al tiebreak la maratona di due ore e mezza contro, ma hanno conservato la leadership nella classifica del campionato di A2 dopo 5 giornate. La ‘favola’ del sestetto ravennate – costruito con l’obiettivo dei playoff e non certo per vincere il campionato – continua. Dopo tre vittorie consecutive per 3-0 contro Fano, Reggio Emilia e Siena, e dopo il 3-2 corsaro di Pordenone, è arrivato il primo stop stagionale, che comunque ha fruttato un punto in classifica. Il match contro i polesani è stato deciso in(12 errori e 10 ace) hail dito nella piaga della ricezione ravennate, costringendo coach Valentini a cambiare Ekstrand con Feri, peraltro con risultati altalenanti.