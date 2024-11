Ilfattoquotidiano.it - Bolivia, i sostenitori dell’ex presidente Evo Morales sequestrano 200 militari dell’esercito

La guerra interna al partito Movimento per il Socialismo (Mas) che governa larischia di trascinare il Paese in una guerra civile. Dopo l’attentato nei confronti, Evo, uscito illeso dopo che sono stati sparati 14 colpi d’arma da fuoco contro la sua auto, sabato un gruppo di suoi, che non riconoscono il potere delin carica Luis Arce, sempre membro del Mas, hanno preso in ostaggio almeno 200 soldatiregolare, come comunicato dal ministero degli Esteri. Tre unitànella provincia di Chapare sono state “aggredite da gruppi irregolari” ieri, con gli aggressori che “hanno preso in ostaggio più di 200”, ha dichiarato il ministero. Ieri, fontiavevano parlato di circa 20 soldati sequestrati.