Biccy.it - Alyssa Edwards scrive a Nehellenia dopo la finale di Global All Stars

Leggi tutto su Biccy.it

La prima edizione diAllè terminata la scorsa settimana con la vittoria disu, Kitty Scott Claus e Kween Kong.essersi presa dei giorni per metabolizzare l’esperienza,oggi è tornata sui social per condividere un pensiero suAll. “Sii gentile, abbi coraggio, e i tuoi sogni si avvereranno”, Queste sarebbero state le mie parole per l’incoronazione di Drag Race Italia e ancheAll, ma entrambe le volte non avete avuto la possibilità di sentirle” – ha scritto la drag queen – “Nella vita ho imparato che le vittorie più grandi sono quelle inaspettate e non convenzionali. E ho vinto entrambe le volte pur non avendo vinto la corona; si può avere successo nonostante tutto e c’è sempre tempo per riscattarsi“.