Wolverhampton-Crystal Palace è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Zero vittorie in campionato. Due soli pareggi. Una situazione di classifica disastrosa con un penultimo posto e una salvezza che dovrà essere guadagnata cercando in tutti i modi di invertire la rotta. L'avvio dei Wolves è disastroso: una squadra che sembra essere una lontana parente di quella vista nel corso delle ultime stagioni. Ma prima o poi una reazione ci deve per forza essere per non chiudere in anticipo le possibilità di rimanere nel massimo campionato inglese.

Wolverhampton-Crystal Palace, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Wolverhampton-Crystal Palace è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Premier League Wolverhampton Wanderers versus Crystal Palace kick off 17:30 Sat 2 Nov 2024

Follow live text commentary, score updates and match stats from Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace in the Premier League ...

Wolves Vs Crystal Palace, Premier League 2024-25: Preview, Prediction, Key Players

Wolves manager Gary O'Neil has attempted to take the pressure off the players ahead of their weekend match against fellow strugglers Crystal Palace.

How to Watch Wolverhampton Wanderers vs. Crystal Palace: Live Stream, TV Channel, Start Time

Wolverhampton Wanderers (19th in the Premier League) and Crystal Palace (17th) take the pitch at Molineux Stadium in Wolverhampton on Saturday at 1:30 PM ET on NBC (DirecTV SAT ...