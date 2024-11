Siamo abbandonati e penalizzati, non è possibile che una comunità sia divisa in due per così tanto tempo e che non si possa fare nulla per ridurre i nostri disagi”. Claudia Vitali e Lorella Signori, residenti al Pontenuovo, una di qua e una di là dal ponte chiuso dal 23 ottobre, esprimono così lo stato d’animo diffuso tra i residenti del Pontenuovo. La rabbia degli abitanti della frazione è accresciuta nel vedere che i lavori vanno a rilento. Ieri il cantiere era fermo perché nell’attività di demolizione del manto bituminoso, la ditta incaricata ha trovato dei cavi telefonici e altri sottoservizi che è necessario sistemare prima di continuare l’intervento. Lanazione.it - Un paese diviso a metà, la rabbia dei residenti: “Siamo abbandonati, il cantiere è già fermo” Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Pontenuovo (Pistoia), 1 novembre 2024 – “e penalizzati, non è possibile che una comunità sia divisa in due per così tanto tempo e che non si possa fare nulla per ridurre i nostri disagi”. Claudia Vitali e Lorella Signori,al Pontenuovo, una di qua e una di là dal ponte chiuso dal 23 ottobre, esprimono così lo stato d’animo diffuso tra idel Pontenuovo. Ladegli abitanti della frazione è accresciuta nel vedere che i lavori vanno a rilento. Ieri ileraperché nell’attività di demolizione del manto bituminoso, la ditta incaricata ha trovato dei cavi telefonici e altri sottoservizi che è necessario sistemare prima di continuare l’intervento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Moldavia, vittoria risicata di Sandu. Ila metà;a metà e il peso politico della diaspora -; Calliano, viaggio nela metà»: «Nella parte “nuova” tanti giovani ma si rischia l’effetto “dormitorio”»; Un sì stentato all'UE nella Moldavia spaccata a metà; Previsioni meteo, oltre al caldo in arrivo i temporali: ecco dove; La storia di Miranda, nel nostroda quasi 30 anni: "Per Italia-Albania avrò il cuorea metà"; Approfondisci 🔍

Moldavia, vittoria risicata di Sandu. Il paese diviso a metà

(ilmanifesto.it)

(Internazionale) La presidente uscente prevale con il 42,45% dei voti, dovrà andare al ballottaggio. Referendum per entrare in Ue: sì sopra dello 0,95%. Di Francesco Brusa ...

La Moldavia ha scelto l’Europa, ma è divisa: cosa succederà ora?

(lifegate.it)

Nel referendum per entrare in Europa vince il "sì" per una manciata di voti. La presidente della Moldavia uscente Maia Sandu al ballottaggio.

Previsioni Meteo: Italia divisa a metà

(meteogiuliacci.it)

L’alta pressione che ha tentato di allungarsi sull’Italia in queste ore non potrà resistere alla circolazione ciclonica, infatti, avremo ancora pioggia su tante regioni e purtroppo anche sulle zone gi ...

Arrestato Meta, ex presidente della Repubblica d'Albania. Attualmente è nel partito all'opposizione

(rainews.it)

È stato capo dello Stato dal 2017 al 2022 ed è deputato al Parlamento albanese da 15 anni e una delle principali figure politiche del Paese. Al momento non si conoscono i capi di accusa nei suoi confr ...