Ucraina la Corea del Nord ammette | Siamo con la Russia fino alla vittoria Blinken | 8 000 soldati schierati in prima linea

Blinken: circa 8.000 soldati NordCoreani sono in Russia, al confine con l'Ucraina. Queste truppe sono utilizzate nei combattimenti.

Ucraina, la Corea del Nord ammette: «Siamo con la Russia fino alla vittoria». Blinken: «Soldati schierati in prima linea»

Il segretario di Stato Antony Blinken avverte Mosca e Pyongyang: «Se combattono contro l'Ucraina diventano obiettivi legittimi» L’allerta per quanto sta accadendo al fronte russo-ucraino è sempre più ...

Russia-Nord Corea, Pyongyang: con Mosca fino alla vittoria in Ucraina

Lo ha detto la ministra degli Esteri, Choe Song Hui, incontrando a Mosca il suo omologo russo Serghei Lavrov. Lo riferisce la Tass ...

Guerra in Ucraina, russi avanzano sempre più, Zelensky: “Abbiamo bisogno degli ucraini all’estero”

Il presidente si rivolge agli ucraini fuori dal Paese, dopo gli ultimi sviluppi del conflitto: nuovi raid russi da Kharkiv a Odessa, mentre l'esercito ...

La Corea del Nord sta 'con la Russia fino alla vittoria in Ucraina'

La Corea del Nord è "fermamente accanto ai suoi compagni russi" e non ha "alcun dubbio" che la Russia riporterà "una grande vittoria" in Ucraina. Lo ha detto la ministra degli Esteri, Choe Song Hui, ...