Tragico incidente a Biella un’auto esce di strada | muore un bambino di 4 anni

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: L’è avvenuto a Trivero, a, sono ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sfortunatamente non c’è l’ha fatta, undi quattroè deceduto dopo unle a Trivero, nella provincia di. L’è avvenuto proprio nella notte di Halloween tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre. Il piccolo era a bordo dell’auto con il padre di 47, che era al volante. Dalle prime ricostruzioni, si intuisce che l’auto sia uscita diper cause ancora da accertare. Nell’auto si trovavano anche le due sorelle, di 9 e 11, e la madre, di 41. Le due ragazze e la mamma fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi. Ilpur essendo trasportato rapidamente in elisoccorso in ospedale, era già in arresto cardiaco e, purtroppo, è deceduto in mattinata all’ospedale Regina Margherita.