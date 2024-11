Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-11-2024 ore 19:00

(Romadailynews.it - venerdì 1 novembre 2024)- LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare bravi rallentamenti dovuti alintenso lungo la carreggiata esterna tra api e l’uscita per sud e poi in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria file sulla Pontina versocentro da Pomezia Nord a via di Pratica ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti sulla rete viaria nazionale e questo fino alle 22 di questa sera Salvo naturalmente case autorizzati dalla legge con il mese di novembre torna l’orario invernale per le zone alimitato notturne di San Lorenzo e Trastevere l’attivazione è prevista soltanto due notti a settimana quelle del venerdì e del sabato dalle 21:30 alle 3 l’orario invernale resterà in vigore fino al 30 sulla via Cassia nella fascia oraria 21/6 per lavori senso unico alternato tra via Leonessa e via Vibio Mariano e questo fino alle 6 del 12 ...