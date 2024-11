Notizie.com - Targhe estere, avete auto del genere? Rischiate grosso. Il fenomeno dilaga in Italia

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Notizie.com: Ildelleo esterovestizione delleè ormainte: Ministero e carabinieri hanno fatto partire i controlli a tappeto. Può sembrare, anzi, certamente lo è, uno stratagemma per pagare meno tasse. Magari per evitare qualche multa. Ma è anche un modo per non assumersi le proprie responsabilità. Ildellealle, o dell’esterovestizione, è all’attenzione delle forze dell’ordine.del. Ilin(ANSA FOTO) – Notizie.comE, ancora prima, c’è il legislatore che sta cercando di porre un freno al suore. Lesono spuntate come funghi negli ultimi mesi specialmente in Campania, in provincia di Napoli, dove lerità sospettano ci possa essere dietro un business di agenzie ed intermediari che portano a termine le pratiche.