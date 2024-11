Ilfogliettone.it - Tarantino attacca Dune: “Basta con vermi e spezie”

(Ilfogliettone.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo le recenti notizie sulla produzione di: Messia, l'ultimo capitolo della trilogia di Denis Villeneuve, il dibattito sulla saga fantascientifica tratta dai romanzi di Frank Herbert si arricchisce di un'opinione provocatoria. Durante un'intervista con Bret Easton Ellis per il suo podcast, Quentinha espresso il suo disinteresse nei confronti dei film di, in particolare: Parte 2, uno dei titoli più acclamati dell'anno.Critica alla maniera di Hollywoodha esordito condividendo la sua esperienza con ildi David Lynch, affermando di averlo visto più volte, ma di non avere alcun desiderio di rivedere la stessa storia. La sua critica si è concentrata sulla tendenza di Hollywood a riproporre storie già adattate, sottolineando che non ha bisogno di vedere "" nuovamente sul grande schermo.