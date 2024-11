Salto con gli sci: azzurri in allenamento a Garmisch - La nuova stagione di Coppa del Mondo di Salto con gli sci è alle porte e la compagine italiana si prepara al debutto. Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon e Andrea Campregher sono stati convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile a partecipare ad una tre giorni di allenamento a Garmisch Partenkirchen, in Germania. Le altre saltatrici azzurre – Annika Sieff, Lara e Jessica Malsiner, Martina Ambrosi, Noelia Vuerich e Martina Zanitzer – saranno invece impegnate tra Kranj e Planica tra il 4 e l’8 novembre sotto la guida dei tecnici Zeno Di Leonardo, Harald Rodlauer, Romed Moroder e Theresa Koren. Il calendario di gare si aprirà il 22 novembre, con la prima tappa a Lillehammer. Salto con gli sci: azzurri in allenamento a Garmisch SportFace. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- La nuova stagione di Coppa del Mondo dicon gli sci è alle porte e la compagine italiana si prepara al debutto. Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon e Andrea Campregher sono stati convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile a partecipare ad una tre giorni diPartenkirchen, in Germania. Le altre saltatrici azzurre – Annika Sieff, Lara e Jessica Malsiner, Martina Ambrosi, Noelia Vuerich e Martina Zanitzer – saranno invece impegnate tra Kranj e Planica tra il 4 e l’8 novembre sotto la guida dei tecnici Zeno Di Leonardo, Harald Rodlauer, Romed Moroder e Theresa Koren. Il calendario di gare si aprirà il 22 novembre, con la prima tappa a Lillehammer.con gli sci:inSportFace.

