Russia e Corea del Nord escono allo scoperto | Insieme per vincere in Ucraina La Cina acconsente | Possono fare quel che vogliono

Corea del Nord sono pronti a combattere al fianco dei russi per tentare di dare la “spallata” definitiva all’Ucraina di Volodymyr Zelensky. «Siamo fermamente accanto ai nostri compagni russi, e non abbiamo dubbi che riporteranno una grande vittoria in Ucraina», ha detto stamattina la ministra degli esteri NordCoreana, Choe Son Hui, incontrando il suo omologo russo Sergej Lavrov. «Abbiamo stabilito contatti molto stretti con la Corea del Nord», ha confermato da parte sua Lavrov, osservando che questo «permette di risolvere problemi significativi e importanti per la sicurezza dei due popoli». Allusione fin troppo evidente (anche) al dispiegamento delle truppe di Pyongyang verso il fronte ucraino, scenario negata sino a pochi giorni fa. Leggi tutto su Open.online ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Open.online: Sino ad ora erano rimaste soffiate d’intelligence, voci, accuse. Ora non c’è più ragione di nascondere il fatto acclarato: migliaia di soldati delladelsono pronti a combattere al fianco dei russi per tentare di dare la “spallata” definitiva all’di Volodymyr Zelensky. «Siamo fermamente accanto ai nostri compagni russi, e non abbiamo dubbi che riporteranno una grande vittoria in», ha detto stamattina la ministra degli esterina, Choe Son Hui, incontrando il suo omologo russo Sergej Lavrov. «Abbiamo stabilito contatti molto stretti con ladel», ha confermato da parte sua Lavrov, osservando che questo «permette di risolvere problemi significativi e importanti per la sicurezza dei due popoli». Allusione fin troppo evidente (anche) al dispiegamento delle truppe di Pyongyang verso il fronte ucraino, scenario negata sino a pochi giorni fa.

