Pulizia dei fiumi e rischio idraulico | È tutto fermo

«Nonostante le ultime allerte meteo abbiano confermato la necessità di investire sulla prevenzione dal rischio idraulico la Giunta Fedriga è in ritardo sullo sghiaiamento del lago di Barcis e altri interventi urgenti come quelli sul fiume Meduna». Lo afferma il consigliere regionale Nicola

Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del Crati, Busento e Campagnano: la Giunta di Cosenza approva il progetto definitivo

(msn.com)

La giunta municipale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, ha approvato il progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini dei fiumi Crati, Busento e Campagnano. I ...

Grottammare, freno al rischio idrogeologico: aperti i cantieri per la pulizia dei fossi

(msn.com)

GROTTAMMARE - Rischio idrogeologico: avviata un’importante operazione di manutenzione straordinaria sui fossi urbani per prevenire possibili criticità. «A seguito delle ...

Approvato progetto per la mitigazione del rischio idraulico nei fiumi Crati, Busento e Campagnano

(tifocosenza.it)

Un'iniziativa finanziata con 3,94 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente, che punta a ridurre il rischio idrogeologico nella zona Il Comune di Cosenza ha approvato un importante progetto per la ...

Nubifragi in Toscana, il meteorologo: “E’ cambiata l’intensità della pioggia. La pulizia dei fiumi non basta”

(lanazione.it)

Il climatologo e meteorologo del Cnr, Giulio Betti: “Il clima è cambiato ed è un errore pensare che i dragaggio degli alvei siano sempre soluzioni definitive. In alcuni casi accelerano la velocità del ...