Named Group – il polo della salute naturale in Italia – acquisisce INCO, azienda italiana di Pianoro, in provincia di Bologna, nata nel 1971 e specializzata nella produzione di cosmetici a marchio proprio e conto terzi. Da circa trent'anni INCO produce cosmetici e dispositivi medici a marchio Farma-Derma, realtà di Named Group che ricerca e sviluppa dispositivi medici, integratori e cosmetici destinati esclusivamente alle farmacie nel campo della ginecologia, della dermatologia, dell'apparato digerente e respiratorio. L'acquisizione di INCO porta a quattro il numero di aziende dell'Emilia-Romagna di Named Group (Farma-Derma, Wellmicro, LIFe e INCO) che aggiunge a Bussolengo (VR) un secondo sito produttivo a Pianoro.

Named Group si amplia. E acquisisce la INCO

Named Group acquisisce INCO, azienda di Bologna specializzata in cosmetici e dispositivi medici. L'operazione porta a quattro le aziende del Gruppo in Emilia-Romagna, con investimenti per l'ammodernam ...

Named Group acquisisce Inco e investe in Emilia Romagna

Con un investimento pari a circa 3 milioni, Named Group ha già in cantiere un’operazione di ammodernamento dello stabilimento di Inco, funzionale anche all’aumento della capacità produttiva.

