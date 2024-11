Thesocialpost.it - MotoGP, Bagnaia: “A Valencia non corro, a costo di perdere il mondiale”

(Di venerdì 1 novembre 2024) Pecco, due volte campione del mondo di, ha espresso una posizione forte in vista dell’ultima gara della stagione, prevista a, città colpita da una disastrosa alluvione. “Non credo sia corretto correre a“, ha dichiarato il pilota italiano durante le prove di Sepang, in Malesia. “Spero che si tenga conto dell’aspetto etico di ciò che sta accadendo; correre lì non è appropriato“.è disposto a mettere in gioco il titoloper sostenere la sua posizione: “Adil’obiettivo finale, che è vincere il titolo, non sono disposto a correre“, ha aggiunto, esprimendo la sua convinzione che, data la gravità della situazione, il Gran Premio dovrebbe essere annullato o spostato. La presa di posizione diha suscitato reazioni contrastanti nel mondo delle corse.