Mostre di moda: 6 appuntamenti d’autunno in tutto il mondo (Di venerdì 1 novembre 2024) Elio Fiorucci a Milano, i fiori di Yves Saint Laurent e i capelli di Stephen Jones a Parigi. E poi la Londra colorata e punk degli Anni 80 a Londra, Irving Penn a La Coruña, Spagna e per finire i gioielli di Vivienne Westwood dalla Nuova Zelanda alla Cina. Iodonna.it - Mostre di moda: 6 appuntamenti d’autunno in tutto il mondo Leggi tutto su Iodonna.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Elio Fiorucci a Milano, i fiori di Yves Saint Laurent e i capelli di Stephen Jones a Parigi. E poi la Londra colorata e punk degli Anni 80 a Londra, Irving Penn a La Coruña, Spagna e per finire i gioielli di Vivienne Westwood dalla Nuova Zelanda alla Cina.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bagnacavallo: dall'arte al cinema alla, cinque incontri per approfondire le tematiche della mostra "La rivoluzione del segno"; Cosa fare a Milano a Novembre:, eventi e; Scopri tutte le2024: in Italia e all'estero; 6dida vedere questo autunno (in Italia); IN AUTUNNO IL RICORDO DI ALCUNI DEGLI STILISTI PIù IMPORTANTI DEL MADE IN ITALY;a Padova di| arte in città e dintorni; Approfondisci 🔍

Cosa fare a Milano a Novembre: mostre, eventi e appuntamenti

(grazia.it)

Mostre, eventi, feste e appuntamenti: un calendario aggiornato su cosa fare a Milano a Novembre tra cultura e divertimento ...

TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 29 ottobre al 3 novembre

(mi-lorenteggio.com)

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO29 ottobre – 3 novembre 29 ottobre 18.30 Presentazione volume | ARCHIVIO N°10. The Design Issue: un viaggio negli archivi di designEvento sold outARCHIVIO, il magaz ...

Elio Fiorucci, il lato pop della moda

(repubblica.it)

Alla Triennale di Milano una mostra celebra il genio dello stilista che, a partire dagli anni 60, rivoluzionò anche il costume. Dai jeans seconda pelle agli ...

Le novità moda e lifestyle della terza settimana di ottobre. #ICYMI

(harpersbazaar.com)

L'appuntamento per scoprire e approfondire le news di moda, arte, cultura e non solo News, collaborazioni e appuntamenti importanti. Ecco le novità più rilevanti della settimana secondo Harper's Bazaa ...