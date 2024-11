Metropolitanmagazine.it - Mahmood chiude magistralmente con Napoli il suo NLDA tour (ma non è un arrivederci)

(Di venerdì 1 novembre 2024) Una vera e propria performance quella di, che ieri 31 ottobre ha concluso il suonei palazzetti con l’ultima data. Il palco del Palapartenope ha infatti ospitato il due volte vincitore di Sanremo che, con una tenuta del palco quasi spaventosa, ha intrattenuto i suoi fan per un’ora e mezzo di spettacolo. Un connubio straordinario di musica, suoni, luci unito a costumi di scena e un corpo di ballo iconico e fenomenale. Tik Tok è infatti pieno di contenuti sul suo, che non rendono giustizia dal vivo.con l’ultima data delinfiamma il Palapartenope Lo spettacolo in tre atti ha rispettato la stessa scaletta già proposta a Milano. Il performer ha infatti regalato uno spettacolo coinvolgente e appassionante, merito anche di uno studio approfondito (o almeno è quello che è apparso).