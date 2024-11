Le ragazze con Francesca Fialdini, stasera su Rai3: storie ed anticipazioni della puntata del 1 novembre 2024 (Di venerdì 1 novembre 2024) Tutto pronto per una nuova puntata de “Le ragazze“, il programma che racconta storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. A raccontare le storie le dirette protagoniste e la voce narrante di Francesca Fialdini. Scopriamo tutte le anticipazioni e le protagoniste della puntata di stasera, venerdì 1 novembre 2024. Le ragazze stasera su Rai3 con Francesca Fialdini: le anticipazioni Venerdì 1 novembre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la sesta puntata della nuova stagione de “Le ragazze” condotto da Francesca Fialdini. Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti racconta il microcosmo di ogni singola donna, famosa o comune che sia si allarga ad un piano più ampio, quello del contesto storico in cui si è trovata a vivere e degli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista. Superguidatv.it - Le ragazze con Francesca Fialdini, stasera su Rai3: storie ed anticipazioni della puntata del 1 novembre 2024 Leggi tutto su Superguidatv.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Tutto pronto per una nuovade “Le“, il programma che raccontadi vita,di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventinostra storia recente. A raccontare lele dirette protagoniste e la voce narrante di. Scopriamo tutte lee le protagonistedi, venerdì 1. Lesucon: leVenerdì 1dalle ore 21.20 appuntamento con la sestanuova stagione de “Le” condotto da. Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti racconta il microcosmo di ogni singola donna, famosa o comune che sia si allarga ad un piano più ampio, quello del contesto storico in cui si è trovata a vivere e degli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista.

