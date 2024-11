incidente? A raccontare il curioso aneddoto all'Adnkronos - nell'anno in cui si intrecciano le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della nascita della Dc e del settantesimo della scomparsa di Alcide De Gasperi - è Maurizio Eufemi, già senatore e dal 1979 Sbircialanotizia.it - L’aneddoto di Eufemi: “La Dc fu ‘Cristiana’ per un incidente, ecco perché” Leggi tutto su Sbircialanotizia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sbircialanotizia.it: Il racconto del curioso aneddoto all'Adnkronos Lo sapete che la Dc si chiamò "cristiana" per un? A raccontare il curioso aneddoto all'Adnkronos - nell'anno in cui si intrecciano le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della nascita della Dc e del settantesimo della scomparsa di Alcide De Gasperi - è Maurizio, già senatore e dal 1979

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'di: "La Dc fu 'Cristiana' per un incidente, ecco perché"; L'di: "La Dc fu 'Cristiana' per un incidente, ecco perché"; L'anedotto di: "La Dc fu 'Cristiana' per un incidente, ecco perché"; Furto banche dati, l’intercettazione: “Partiti Ikea, diventiamo una boutique”; Furto banche dati, l’intercettazione: “Partiti Ikea, diventiamo una boutique”; Trump: “Non sono amico della Russia”. E Zelensky gli manda un messaggio; Approfondisci 🔍

Maurizio Eufemi: "La Dc fu 'Cristiana' per un incidente, ecco perché"

(msn.com)

(Adnkronos) - Lo sapete che la Dc si chiamò "cristiana" per un incidente? A raccontare il curioso aneddoto all'Adnkronos - nell'anno in cui si intrecciano le celebrazioni per l'ottantesimo anniversari ...

L’aneddoto di Eufemi: “La Dc fu ‘Cristiana’ per un incidente, ecco perché”

(padovanews.it)

Lo sapete che la Dc si chiamò “cristiana” per un incidente? A raccontare il curioso aneddoto all’Adnkronos – nell’anno in cui si intrecciano le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della nascit ...

La storia di Washington, DC

(washington.org)

Fondata il 16 luglio 1790, Washington, DC è unica tra le città americane perché è stata istituita dalla Costituzione degli Stati Uniti per fungere da capitale della nazione. Puoi leggere la linea ...

Ford Transit Van Furgone 300 2.0 TD/100 cat PC-TM-DC Fu. : scheda tecnica

(automoto.it)

Versione 300 2.0 TD/100 cat PC-TM-DC Fu. (03/2004 - 06/2006) 300 2.0 TD/100 cat PC-TM-DC Fu. (09/2000 - 03/2004) 03/2004 - 06/2006 09/2000 - 03/2004 Ford Transit Van Furgone 300 2.0 TD/100 cat PC ...