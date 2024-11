Inter-news.it - Inter-Venezia, non solo Martinez. Scatta l’ora di Taremi in attacco!

Per la sfida contro il, Simone Inzaghi sembra intenzionato a effettuare diversi cambi di formazione. NonJoseptra i pali per l'. L'intenzione è anche quella di puntare su Mehdititolare al posto di Lautaro– Simone Inzaghi studia il calendario, e in vista del prossimo impegnodi domenica, un altro cambio oltre Joseptra i pali dovrebbe riguardare Mehdi. Una chance importante per l'iraniano, che, arrivato in estate a parametro zero dal Porto, ha finora faticato a ritagliarsi uno spazio stabile nell'undici nerazzurro.ha segnato ungol in questa stagione, arrivato su calcio di rigore nella vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa in Champions League.