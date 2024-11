Sport.quotidiano.net - Il posticipo. Como, Mazzitelli è solo illusione. Lazio da Champions al Sinigaglia

Troppo forte laper ilche compie la sua peggior prestazione della stagione, prendendo cinque reti dai biancocelesti. Il problema degli azzurri è proprio a livello difensivo. E in questa partita non hanno neanche mostrato il solito bel gioco. Il primo tiro è di Castellanos, centrale, che Audero blocca senza fatica, all' 8'. Laci prova ancora, con Castellanos che tira ancora da fuori, Audero in tuffo mette in angolo. Sulla battuta, si accende un batti e ribatti dove Dossena tocca la palla con il braccio. Il gioco prosegue per due minuti, poi Pairetto va al Var e decide per il rigore. Siamo al 28' Castellanos va sul dischetto il suo tiro angolato è imparabile per Audero.