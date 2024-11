I volontari della protezione civile siciliana pronti ad aiutare la popolazione di Valencia - La Sicilia pronta ad aiutare la popolazione di Valencia, colpita in maniera disastrosa nelle scorse ore da piogge torrenziali ed alluvioni. Lo annuncia il presidente della Regione, Renato Schifani: "Esprimiamo la nostra profonda solidarietà alla popolazione di Valenciam che sta patendo gravi Palermotoday.it - I volontari della protezione civile siciliana pronti ad aiutare la popolazione di Valencia Leggi tutto su Palermotoday.it (Palermotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- La Sicilia pronta adladi, colpita in maniera disastrosa nelle scorse ore da piogge torrenziali ed alluvioni. Lo annuncia il presidenteRegione, Renato Schifani: "Esprimiamo la nostra profonda solidarietà alladim che sta patendo gravi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Idellapronti ad aiutare la popolazione di Valencia; Schifani: «Vicini alla popolazione di Valencia, in Spagna idella; Nubifragi del 19 ottobre 2024 - Notizie e comunicati in aggiornamento; Antincendio, Schifani consegna attestati a nuovidi: «Lavoro di squadra è arma vincente; Anch’io sono la: al via i campi scuola in Sicilia. Il progetto è dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni; FESTEGGIAMENTI AGATINI: Lo straordinario impegno deie di tutta la na.; Approfondisci 🔍

Schifani: «Vicini alla popolazione di Valencia, in Spagna i volontari della Protezione civile siciliana»

(mondopalermo.it)

«Esprimiamo la nostra profonda solidarietà alla popolazione di Valencia, duramente colpita dall’alluvione che ha causato gravi danni e sofferenze.Di fronte a questa tragedia, ho chiesto al capo della ...

Valencia, Schifani: “Nostre squadre di Protezione civile pronte a intervenire in aiuto”

(ilsicilia.it)

La Sicilia offre solidarietà e supporto alla popolazione di Valencia colpita dall'alluvione, inviando squadre di volontari per aiutare nelle operazioni di soccorso.

Valencia, la protezione civile siciliana «pronta a intervenire in aiuto» in Spagna

(lasicilia.it)

«Esprimiamo la nostra profonda solidarietà alla popolazione di Valencia, duramente colpita dall’alluvione che ha causato gravi danni e sofferenze. Di fronte a questa tragedia, ho chiesto al capo della ...

Volontari della Protezione civile, il Consiglio approva il regolamento

(livesicilia.it)

CATANIA – Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera, all’unanimità dei 27 presenti, il regolamento del Gruppo di volontari di Protezione civile del Comune di Catania.