Lanazione.it - I generi plurali a scuola

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Venerdì 8 novembre il Cesp (Centro Studi per laPubblica ) di Lucca promuove il convegno nazionale di formazione per il personale scolastico “: educare alla sessualità e all’affettività a”. L’appuntamento è dalle 8,30 alle 13,30 allamedia dell’istituto comprensivo “G. Ungaretti” di San Concordio. Il convegno sarà introdotto e coordinato da Matteo Masini del Cesp Lucca e prevede tre relazioni: “Educare all’affettività e alla sessualità: proposte e percorsi nellache Resiste” a cura di Teresa Rossano del Cesp Bologna; “Educare alle differenze: temi LGBTQ+, questioni di genere e genderfobia” a cura di Davide Zotti del Cesp Trieste; “Corpi indisciplinati: approcci e pratiche per una piena cittadinanza emotiva e sessuo-affettiva dei corpi nei gradi inferiori di” a cura di Samanta Picciaiola, maestra, orientatrice e formatrice.