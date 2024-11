notte come non si era mai vista prima". Con queste parole, una operatrice della centrale operativa del 118 di Lavagna, subentrata ai colleghi che hanno fatto la notte, racconta quello che le hanno detto questa mattina.La notte di Halloween nel Tigullio, principalmente a Santa Margherita Genovatoday.it - Halloween: notte da incubo per il 118, soprattutto nel Tigullio Leggi tutto su Genovatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Genovatoday.it: "Unacome non si era mai vista prima". Con queste parole, una operatrice della centrale operativa del 118 di Lavagna, subentrata ai colleghi che hanno fatto la, racconta quello che le hanno detto questa mattina.Ladinel, principalmente a Santa Margherita

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:daper il, soprattutto nel Tigullio; Come in un film horror: aggredito dida un uomo mascherato dae armato di ascia; Si trancia un dito alla festa dichoc per una 17enne;da: sul terrazzo c'è un orso, marito e moglie si buttano di sotto per salvarsi; Approfondisci 🔍

Halloween: notte da incubo per il 118, soprattutto nel Tigullio

(genovatoday.it)

Raffica di interventi in soccorso di giovani ubriachi in particolare a Santa Margherita e Sestri Levante. A Genova dalla centrale operativa parlano di "un sabato come gli altri", ma anche qui le ambul ...

Incidenti nella notte di Halloween: uomo grave a Motta, a Monfumo auto contro un’impalcatura

(tribunatreviso.gelocal.it)

Raffica di chiamate tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre al centralino del Suem 118 soprattutto per persone ubriache. All’alba l’elisoccorso a Motta ...

Halloween, la notte horror è per i pronto soccorso: raffica di intossicazioni etiliche

(genova24.it)

A Genova e nelle località della riviera di levante, molte chiamate soprattutto da parte di giovanissimi o addirittura minorenni ...

Cosa guardare ad Halloween? 15 film e serie per una notte da brivido

(alfemminile.com)

Che siate in cerca di un classico, di un titolo per i più giovani o di un horror recente da scoprire, abbiamo selezionato per voi quindici film perfetti per ...