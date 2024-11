Ilgiorno.it - Hacker e dossier, le verità sullo spionaggio dagli interrogatori: “C’era una mano oscura”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Milano – Il primo ad arrivare al settimo piano di Palazzo di giustizia, puntuale alle 9.30, davanti alla porta del gip Fabrizio Filice pero è stato l’ex super poliziotto Carmine Gallo, 61 anni, “il dottore”, della banda didi via Pattali, l’uomo che per quasi 40 anni è stato dall’altra parte, a servire lo Stato. Accompagnato dalla sua avvocata Antonella Augimero si è avvalso della facoltà di non rispondere, in attesa della discovery, cioè in attesa di leggere tutte le carte e anche di conoscere la decisione del Riesame che, su richiesta del pm Francesco De Tommasi, esaminerà l’ipotesi di un inasprimento della pena per lui e per gli altri componenti del gruppo finiti ai domiciliari.