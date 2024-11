Guerra: l'aviazione israeliana ha attaccato nelle prime ore di oggi la periferia di Beirut dopo che l'esercito aveva ordinato l'evacuazione di diversi edifici. Intanto l'Iran torna ad alzare i toni e promette una risposta agli attacchi israeliani della scorsa settimana. Fanpage.it - Guerra Medio Oriente, nuovi raid in Libano con morti e feriti: “Israele preparata ad attacco iraniano” Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: Le ultime notizie sulla: l'aviazione israeliana ha attaccato nelle prime ore di oggi la periferia di Beirut dopo che l'esercito aveva ordinato l'evacuazione di diversi edifici. Intanto l'Iran torna ad alzare i toni e promette una risposta agli attacchi israeliani della scorsa settimana.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Israeleattacchi su Beirut: 2 morti e 4 feriti. LIVE;raid in Libano con morti e feriti: “Israele preparata ad attacco iraniano”;in, ecco perché ivertici di Hamas ed Hezbollah non cambiano lo stato delle cose;Israele, 45 morti in Libano neiattacchi di Tel Aviv;, nuovo leader Hezbollah: “Pronti a porre fine alla”;in, le news del 30 ottobre. Il nuovo leader di Hezbollah Qassem: “Proseguirò con i piani didi Nasrallah”. Il discorso in tv interrotto bruscamente: il Libano sospetta un cyberattacco; Approfondisci 🔍

Guerra Medio Oriente, nuovi raid in Libano con morti e feriti: “Israele preparata ad attacco iraniano”

(fanpage.it)

Le ultime notizie sulla guerra: l’aviazione israeliana ha attaccato nelle prime ore di oggi la periferia di Beirut dopo che l’esercito aveva ordinato l’evacuazione di diversi edifici. Intanto l’Iran ...

Guerra in Medio Oriente, spiragli di tregua su Gaza e Libano

(blitzquotidiano.it)

Forse ci siamo: la guerra in Medio Oriente sembra proprio vicina ad una svolta, ci sono nuovi spiragli di tregua su Gaza e Libano.

Guerra in Medio Oriente, ecco perché i nuovi vertici di Hamas ed Hezbollah non cambiano lo stato delle cose

(affaritaliani.it)

Di sicuro però l'uccisione dei vertici di Hezbollah ed Hamas e soprattutto la nomina dei nuovi vertici possono avere delle ripercussioni nel pieno della guerra che sta devastando il Medio Oriente, da ...

Guerra in Medio Oriente, perché Israele attacca l’Iran? I motivi dell’escalation di tensione tra Tel Aviv e Teheran

(tag24.it)

Ecco il motivo per cui Israele attacca l'Iran nelle ultime ore: l'escalation di tensione potrebbe portare a una nuova guerra.