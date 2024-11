Fermo, 40 chili di cocaina in un container: tre arresti - Porto Sant'Elpidio (Fermo), 1 novembre 2024 - Erano andati a recuperare ben 40 chili di cocaina stoccati in un container all’interno del porto di Livorno, ma ad attenderli hanno trovato la Guardia di Finanza e i funzionari del Reparto antifrode della dogana, che avevano teso loro una trappola. Per i tre, colti con le mani nel sacco, sono scattate le manette e la droga è stata sequestrata. Tra i componenti dell’organizzazione c’è anche un 32enne di origini albanesi residente a Porto Sant’Elpidio, che si trova ora richiuso nella casa circondariale di Livorno “Le Sughere”. L’operazione delle Fiamme Gialle è scattata al termine di un’indagine che andava avanti da mesi e che aveva nel mirino un’organizzazione internazionale di matrice albanese che gestiva un grosso traffico di droga. Ilrestodelcarlino.it - Fermo, 40 chili di cocaina in un container: tre arresti Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it (Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024)- Porto Sant'Elpidio (), 1 novembre 2024 - Erano andati a recuperare ben 40distoccati in unall’interno del porto di Livorno, ma ad attenderli hanno trovato la Guardia di Finanza e i funzionari del Reparto antifrode della dogana, che avevano teso loro una trappola. Per i tre, colti con le mani nel sacco, sono scattate le manette e la droga è stata sequestrata. Tra i componenti dell’organizzazione c’è anche un 32enne di origini albanesi residente a Porto Sant’Elpidio, che si trova ora richiuso nella casa circondariale di Livorno “Le Sughere”. L’operazione delle Fiamme Gialle è scattata al termine di un’indagine che andava avanti da mesi e che aveva nel mirino un’organizzazione internazionale di matrice albanese che gestiva un grosso traffico di droga.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, 40diin un container: tre arresti; Maxi sequestro die tre arresti al porto di Livorno: la droga nascosta in un container, valore 3 milioni di euro; Livorno, arrestata la squadra di recupero della: chi sono i tre “esfiltratori”; Sequestrati 40dial porto di Livorno, tre arresti; La "filiera" delladalla Germania: maxi retata, sequestrati 40 kg di droga | VIDEO; Dieci arresti, stroncato traffico di droga nel Fermano. I capi si muovevano nell'edilizia. Trovati i nomi dei clienti:di

Cocaina: sequestrati 40 chili, sul mercato dello spaccio potevano valere diversi milioni / FOTO

(firenzetoday.it)

Altro importante e significativo risultato nella lotta al traffico di stupefacenti realizzato dai finanzieri del Gruppo di Livorno e dai funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Doga ...

In autostrada con 38 chili di cocaina, arrestato

(ansa.it)

Sfrecciava in autostrada con 38 chili di cocaina e un'ingente somma di denaro. Ma un controllo della polizia stradale ha fatto scoprire il prezioso carico nascosto in un doppio fondo dell'auto. L'uomo ...

Sequestrati 40 chili di cocaina al porto di Livorno, tre arresti

(gonews.it)

Durante un'operazione di controllo notturno nel porto di Livorno, i Finanzieri del Gruppo di Livorno e i Funzionari Antifrode dell’Ufficio delle Dogane ...

Livorno, arrestata la squadra di recupero della cocaina: chi sono i tre “esfiltratori”

(msn.com)

LIVORNO. Erano arrivati in città su un’auto a noleggio, pernottando in un bed & breakfast. La sveglia in piena notte, con un unico obiettivo: recuperare un carico di 40 chili di cocaina in porto, che ...