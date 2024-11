Sport.quotidiano.net - Dosso, che sorpresona!. Blitz tra i giovani atleti

Era un po' sparita dai radar dopo le Olimpiadi parigine, ma ovviamente ha fatto le meritate ferie per poi rientrare a Roma dove vive da qualche anno. Ora, però, Zaynabha sentito il richiamo di casa e così è tornata a Rubiera per qualche giorno, facendo visita aiche si allenano al campo di via della Chiusa. E' stata una graditissima sorpresa per gligialloverdi che hanno potuto salutare e riempire di domande e complimenti la campionessa e primatista italiana dei 100 metri, in pratica la donna italiana più veloce di sempre. E al suo palmarès vanno pure aggiunti il record italiano e il bronzo mondiale indoor sui 60 metri, più quello europeo dei 100. Zaynab è infatti rientrata alla base per trascorrere un periodo di relax in famiglia, a Rubiera, prima di intraprendere la preparazione invernale cui faranno seguito importanti gare indoor.