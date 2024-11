Inter-news.it - Cosmi: «Frattesi non è più una sorpresa. Importante una cosa!»

Serse Cosmi ha espresso il suo punto di vista in merito alla vittoria dell'Inter contro l'Empoli per 3-0, indicando poi il suo pensiero su Davide Frattesi. LA PRESTAZIONE – L'Inter ha sconfitto l'Empoli con il punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Davide Frattesi e al gol di Lautaro Martinez. L'allenatore Serse Cosmi si è pronunciato a Radio Sportiva sulla partita e sul suo valore in termini generali per i nerazzurri: «Ci si aspettava una vittoria convincente. Sicuramente il successo è stato strameritato, ma è corretto dire che è stata anche condizionata dalla superiorità numerica dei nerazzurri dopo 30 minuti. Ormai questo sta diventando un trend del nostro campionato che condiziona le partite. Ad ogni modo, ritengo importantissimo il ritorno al gol di Lautaro Martinez».