Fanpage.it - Cosa c’era nell’indagine sulla presidente umbra Tesei, archiviata perché l’abuso d’ufficio non esiste più

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: Circa 10 milioni di euro di fondi pubblici della Regione Umbria per la filiera del tartufo, vinti in buona parte da un'azienda guidata dal marito di un'assessora. La stessa azienda avrebbe assunto il figlio dellaDonatellaproprio nel periodo in cui nasceva il bando. L'indagine è statail governo Meloni ha abrogato il reato di abuso d'ufficio.correrà per la rielezione alle regionali del 17-18 novembre.