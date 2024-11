Liberoquotidiano.it - Conte smetta di nascondersi: è da scudetto

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Il Napoli ha vinto 2-0 a San Siro contro un Milan privo di ben quattro titolari, più Leao per scelta tecnica. Senza dominare la squadra diporta a casa il risultato grazie alla capacità di saper soffrire. Bada poco allo spettacolo, ha solo voglia di vincere, anche sporcandosi il vestito, come dice spesso. Le attenuanti per il Milan sono il forfait di Pulisic poco prima della partita, la mancanza degli inserimenti di Reijnders e delle Erano passati appena 5 minuti quando Lukaku ha portato avanti il Napoli, tra l'altro smentendo chi sostiene che non segna mai contro le grandi. Poi Kvara ha raddoppiato con un gran gol, dopo aver saltato gli avversari come birilli. Dice: «Noi non ci nascondiamo, quello che abbiamo fatto in queste prime 10 giornate ha dell'incredibile. L'obiettivo è fare bene ma resteremo comunque umili e con i piedi per terra.